"J'ai peur, mais je vais essayer": malgré un naufrage, Dargie parti d'Éthiopie, s'accroche au rêve anglais

Mercredi, pour la première fois depuis son départ d'Ethiopie il y a six mois, le jeune homme a tenté la traversée vers l'Angleterre, synonyme pour lui d'asile et de travail, raconte-t-il lors du rassemblement vendredi soir dans un parc du centre de Calais.

Rassemblés autour d'une croix faite de petites bougies aux flammes vacillantes, une dizaine de candidats à l'exil, hommes et femmes, pleurent en silence.

"Vingt avec des gilets de sauvetage"

On leur avait assuré qu'ils seraient une quarantaine à prendre place dans le canot pneumatique. "On était plutôt soixante", estime Anwar Muhammad, un rescapé, "et seulement vingt avec des gilets de sauvetage".

En réalité, 72 personnes s'entassent entre les boudins du canot gonflable aux petites heures du matin, sur une plage de Gravelines.

Quelques minutes plus tard, alors que l'embarcation surchargée peine à s'éloigner de la côte, un des boudins pneumatiques se dégonfle et l'eau commence à la submerger.