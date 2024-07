Quatre migrants meurent dans la Manche, des dizaines secourus de justesse

"Un seul migrant était porteur d'un gilet de sauvetage, et (...) quelques autres étaient munis de chambres à air", a déploré le préfet, décrivant "des embarcations de très mauvaise qualité, car sous-gonflées, sans plancher", "sous-motorisées".

"Quand on est arrivés c'était la panique: il faisait encore nuit, on entendait crier, le vent et le courant étaient très forts", raconte David Malfoy, patron du bâteau de pêche Le Caprice des Temps, qui a sauvé 14 migrants, pour la plupart des hommes jeunes, Somaliens selon leurs dires.

"On a lancé tout ce qu'on pouvait à l'eau, bouées, gilets de sauvetage. Il fallait aller très vite car ils n'avaient pas de gilet", raconte-il à l'AFP. "On les a remontés à mains nues, et c'était d'autant plus dur que certains s'accrochaient aux autres".