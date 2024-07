"Je n'avais aucune idée que j'avais cette image", témoigne l'auteur de l'impressionnante photo de la balle qui touche Donald Trump

Doug Mills est le photographe qui a immortalisé ce moment décrit comme surréaliste par Trump lui-même. Il s'est confié sur ce moment, alors qu'il était envoyé par le New York Times pour couvrir le meeting de campagne de Donald Trump : "J'essayais de le mettre entre la flèche et le podium et de le photographier là-bas. Et quand il a gesticulé à sa droite et que j'ai entendu des coups, je n'ai pas de pistolet, donc je ne sais pas ce que ça ressemble à un AR-15, je n'en ai jamais entendu un. Au début, je pensais que c'était une moto ou une sorte de machinerie".

Donald Trump, l'ex-président américain de 78 ans et de nouveau candidat à la Maison Blanche a été blessé à l'oreille et évacué, la joue ensanglantée, après plusieurs tirs qui ont fait un mort et deux blessés graves parmi les spectateurs lors d'un meeting samedi à Butler en Pennsylvanie.

Il explique n'avoir compris ce qu'il se passait que quelques minutes après. "Et puis quand je l'ai vu mettre sa main à son oreille et qu'il s'est un peu courbé, et qu'il s'est immédiatement effondré, j'ai pensé, oh mon Dieu, il a été tiré. Je me rappelle maintenant. Il y avait tellement d'adrénaline à ce moment. Et une fois qu'il est tombé, ma première réaction a été de courir à côté et d'essayer de prendre une photo de lui sur le sol. Et à ce moment-là, il était complètement couvert par les agents du service de sécurité qui étaient sur ses gardes. Et tous les agents du service de sécurité ont crié à moi, ils ont crié à tous les autres photographes".

Il a ajouté : "Je n'avais aucune idée que j'avais cette photo. Je veux dire, quand j'ai commencé à regarder à travers ma caméra Sony pour essayer de les transmettre au bureau, les premières choses que je pensais, c'est que je devais avoir les photos de lui venant sur scène, montrant son oreille saignante et son poing défiante qu'il a levé. Donc, ce sont les premières photos que j'ai envoyées".