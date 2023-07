Kenya: plus de 300 arrestations après des manifestations

Neuf personnes ont été tuées et plus de 300 arrêtées au cours de manifestations mercredi contre de nouvelles taxes au Kenya, interdites par les autorités, selon une commission des droits humains et une source officielle.

Ces rassemblements organisés dans plusieurs villes du pays ont été émaillés de pillages et d'affrontements entre manifestants et forces de l'ordre, les premiers lançant des pierres, les seconds répliquant par des tirs de gaz lacrymogènes et à balles réelles.