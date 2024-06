Kurdistan d'Irak: 14 pompiers blessés dans un incendie de réservoirs de carburant

L'incendie, dont la cause reste pour l'heure inconnue, est parti mercredi soir d'un "important réservoir de pétrole brut", avant de gagner une seconde raffinerie voisine sur une route au sud-ouest d'Erbil, capitale du Kurdistan autonome (nord), selon la défense civile.

En pleine nuit, les pompiers mobilisés ont tenté d'éteindre les flammes qui ont provoqué d'immenses volutes de fumée noire.

Vingt heures plus tard, "l'incendie a été maîtrisé à 100% et il n'y a plus de danger pour les raffineries environnantes", a annoncé en conférence de presse le porte-parole de la Défense civile à Erbil, Chakhouan Saïd, ajoutant que l'intervention avait mobilisé 150 pompiers.

Il a précisé que 14 d'entre eux avaient été blessés, dont deux sont dans un "état critique".