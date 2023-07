La Bourse de Tokyo finit en petite baisse, l'appréciation du yen a pesé

La Bourse de Tokyo a clôturé vendredi en léger repli, gênée par l'appréciation du yen qui perdure, tandis que la Bourse de Hong Kong était en passe de réaliser sa meilleure semaine de gains depuis six mois.

L'indice vedette de Tokyo, le Nikkei, a fini proche de l'équilibre (-0,09% à 32.391,26 points) et a stagné sur l'ensemble de la semaine écoulée. L'indice élargi Topix a perdu vendredi 0,17% à 2.239,10 points.

A Hong Kong, l'indice Hang Seng gagnait encore 0,36% vers 07H00 GMT et s'apprêtait ainsi à signer un bond de près de 6% sur l'ensemble de la semaine écoulée, sur fond des spéculations autour de nouvelles aides de Pékin pour l'économie chinoise et de plus de mansuétude du gouvernement à l'égard des géants chinois de la tech.