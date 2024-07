La Chine et le Bélarus mènent des exercices militaires à la frontière polonaise

La Chine et le Bélarus ont entamé conjointement des exercices militaires sur le territoire bélarusse, ont indiqué mardi les ministères de la Défense des deux pays. Ces exercices se déroulent à quelques kilomètres de la frontière avec la Pologne et à quelques heures de l'ouverture d'un sommet de l'Otan, dont la Pologne est membre, à Washington.

Selon le ministère bélarusse de la Défense, les forces de l'Otan de l'autre côté de la frontière sont de plus en plus importantes. "Notre pays prend toutes les mesures possibles pour éviter une escalade. Mais si quelqu'un franchit nos frontières, la réaction sera ferme", a déclaré le ministère via la messagerie Telegram.

Les exercices se poursuivront jusqu'au 19 juillet et se dérouleront sur un terrain d'entraînement aux abords de la ville bélarusse de Brest.