La Chine lance des manoeuvres militaires d'ampleur autour de Taïwan, une "punition" envers son nouveau président

Cette semaine, Pékin avait qualifié le discours d'investiture prononcé lundi par M. Lai d'"aveu de l'indépendance de Taïwan" et l'avait menacé de "représailles".

La Chine a lancé jeudi des manoeuvres militaires d'ampleur autour de Taïwan, qu'elle présente comme une "punition sévère" envers son nouveau président Lai Ching-te et immédiatement qualifiées par Taipei de "provocations et actions irrationnelles".

La Chine estime que Taïwan est l'une de ses provinces, qu'elle n'a pas encore réussi à réunifier avec le reste de son territoire depuis la fin de la guerre civile chinoise en 1949.

Ses exercices militaires ont débuté jeudi à 07H45 (23H45 GMT mercredi) et doivent durer jusqu'à vendredi inclus, a indiqué dans un communiqué Li Xi, le porte-parole du théâtre Est de l'armée chinoise.

Ils se déroulent "dans le détroit de Taïwan, au nord, au sud et à l'est de l'île de Taïwan, ainsi que dans les zones situées autour des îles de Kinmen, Matsu, Wuqiu et Dongyin".