La Chine veut œuvrer à la "réconciliation" entre Palestiniens

La Chine a indiqué mardi qu'elle était disposée à faciliter la "réconciliation" entre les deux principaux mouvements palestiniens rivaux, le Fatah et le Hamas, après une information évoquant une réunion prochaine à Pékin.

"Le mouvement a répondu avec un esprit positif et une responsabilité nationale", a déclaré Hossam Badrane, membre du bureau politique du Hamas, dans un communiqué. Il a ajouté que le Hamas "tenait à réaliser une unité nationale digne de notre peuple palestinien (...) surtout à la lumière de la bataille du Déluge d'Al-Aqsa", nom donné par le groupe à son attaque du 7 octobre en Israël qui a déclenché la guerre dans la bande de Gaza.

Le Fatah, mouvement fondé par le dirigeant historique des Palestiniens Yasser Arafat, et son rival le Hamas, en guerre à Gaza contre Israël, doivent chacun rencontrer à Pékin des responsables chinois les 20 et 21 juillet, selon le Fatah. Le Hamas islamiste a confirmé qu'il participerait à des pourparlers à Pékin ce weekend dans le cadre d'une "rencontre élargie incluant les différentes fractions palestiniennes".

Interrogé mardi, un porte-parole de la diplomatie chinoise, Lin Jian, n'a pas formellement confirmé la tenue d'une rencontre à Pékin mais souligné que la Chine publierait "des informations en temps opportun".

Les deux mouvements sont irréconciliables depuis le coup de force du Hamas, qui a chassé l'Autorité palestinienne de la bande de Gaza en juin 2007 après plus d'un an de crise politique et de violences à la suite d'élections législatives. Mais la guerre menée par Israël à Gaza contre le Hamas a relancé les appels à des discussions.

Le Fatah et le Hamas ont déjà été reçus à Pékin fin avril.

La Chine a renforcé ces dernières années ses relations commerciales et diplomatiques avec le Moyen-Orient, dont une grande partie est traditionnellement sous influence américaine.