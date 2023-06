"La Chinesca", le réseau souterrain des Chinois au Mexique

Un escalier en pente raide descend vers un réseau de salles souterraines: bienvenue dans les vestiges d'un quartier chinois qui a vécu à l'abri des regards au Mexique, pour se protéger de la chaleur, des indiscrétions et des discriminations.

Les caves et les tunnels abritent entre autres les tables de jeu et la roulette d'un ancien casino dans les sous-sols de Mexicali, une ville frontalière des Etats-Unis fondée en 1903 (son toponyme est une contraction de Mexique et Californie).