La deuxième vie à Cuba des piscines des années 1940

"Ces piscines sont une tradition" : les bassins construits dans la première moitié du siècle dernier par de riches familles cubaines, et qui ont survécu à la révolution de 1959, sont depuis utilisés par la population pour se rafraichir face aux fortes chaleurs de l'été.

Il est 09H30 et le thermomètre affiche 32 degrés Celsius à Miramar, un quartier de l'ouest de La Havane qui a prospéré dans les années 1940 et 1950 avec de somptueuses demeures et de luxueux hôtels.