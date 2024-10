La Finul annonce que deux chars israéliens sont entrés dans une de ses positions au Liban

Les Casques bleus déployés dans le sud du Liban ont annoncé que deux chars israéliens étaient "entrés de force" dimanche dans une de leurs positions à la frontière, où Israël et le Hezbollah sont désormais en guerre ouverte.

"Vers 04h30, alors que des Casques bleus se trouvaient dans des abris, deux chars Merkava de l'armée israélienne ont détruit le portail principal et sont entrés de force dans la position", y restant "environ 45 minutes", indique la Force intérimaire des Nations unies déployée dans le sud du Liban (Finul). Deux heures plus tard, ajoute-t-elle, "des tirs ont provoqué une fumée" qui a déclenché "des irritations cutanées et des réactions gastro-intestinales chez 15 Casques bleus qui reçoivent des soins".

La Finul accuse également l'armée israélienne d'avoir bloqué un de ses mouvements, réclamant "des explications" après "des violations choquantes". "Hier (samedi), les soldats de l'armée israélienne ont bloqué un mouvement logistique crucial de la Finul près de Meiss el-Jabal, lui interdisant le passage. Ce mouvement crucial n'a pas pu être mené à bien", déclare la Finul, peu après que le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a appelé l'ONU à retirer ses Casques bleus de la frontière sud du Liban.