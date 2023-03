La Knesset autorise les colons israéliens à retourner dans quatre colonies

Sur les 120 députés, 31 ont voté en faveur de l'amendement, et 18 contre. Les autres étaient absents ou se sont abstenus. La semaine dernière, au moment de l'examen en première lecture, le ministère palestinien des Affaires étrangères avait déjà mis en garde contre une possible "escalade du conflit".

À la suite d'attaques palestiniennes meurtrières à Jérusalem-Est, le gouvernement israélien a décidé le mois dernier de légaliser neuf colonies illégales en Cisjordanie occupée par Israël. Les États-Unis et l'Union européenne ont exprimé leur inquiétude à ce sujet.

Au cours de la guerre des six jours en 1967, Israël s'est emparé de la Cisjordanie et de Jérusalem-Est. Plus de 600.000 Israéliens y vivent aujourd'hui dans plus de 200 colonies. Celles-ci constituent une violation manifeste du droit international, a statué le Conseil de sécurité des Nations unies en 2016. Ce dernier a donc appelé Israël à cesser toute activité de colonisation.