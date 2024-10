La leçon inaugurale de GLB à l'université de Gand chahutée par des étudiants pro-Palestine

Le Montois ne s'est pas laissé démonter, qualifiant immédiatement les propos des protestataires d'"inacceptables". "Il y a eu des victimes civiles, mais connaissez-vous une seule guerre dans l'histoire où il n'y a pas eu de victime civile?", a-t-il interrogé, ajoutant que les décès d'enfants et d'innocents ne le laissaient bien entendu pas indifférent.

"J'aurais aimé que vous visiez les extrémistes des deux camps sur votre banderole", a-t-il encore lancé, demandant à également "condamner le Hamas et le Hezbollah". "On ne doit pas se tromper: Israël sera toujours plus un allié que le Hamas et le Hezbollah, qui sont des organisations terroristes", a-t-il tenu à ajouter, avant de regretter qu'"aujourd'hui en politique belge il faut être anti-israélien pour paraître favorable à la paix".