La population pakistanaise a grandi de 35 millions de citoyens en 6 ans

"Il est inquiétant de constater que la population a augmenté de 35 millions de personnes au cours des six dernières années", a déclaré le bureau du Premier ministre Shehbaz Sharif. La croissance démographique est bien supérieure à la croissance économique du pays, a souligné le Premier ministre.

Selon ces résultats, le Pendjab est la province la plus peuplée avec 127,68 millions d'habitants. Le Baloutchistan, la province la plus instable du pays, affiche le taux de croissance le plus élevé, soit 3,2% (contre une moyenne nationale de 2,55%). Les Pakistanais délaissent de plus en plus les zones rurales, où les possibilités d'emploi sont limitées, au profit des villes.