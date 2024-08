La première ministre du Bangladesh fuit "dans un lieu sûr" et démissionne: le palais pris d'assaut par des milliers de manifestants

"Nous allons former un gouvernement intérimaire", a déclaré le général lors d'une adresse à la nation diffusée par la télévision d'État.

Le chef de l'armée du Bangladesh, le général Waker-Uz-Zaman, a déclaré lundi qu'il allait former un gouvernement intérimaire après la démission de la Première ministre Sheikh Hasina qui a fui la capitale Dacca.

Sur des images diffusées par la chaîne bangladaise Channel 24, on voit une foule de personnes en train de rentrer dans la résidence de Sheikh Hasina et de saluer la caméra.

Des milliers de manifestants antigouvernementaux ont pris d'assaut le palais de la Première ministre du Bangladesh lundi à Dacca, selon des images télévisées, après qu'une source a indiqué à l'AFP que la dirigeante avait fui pour un "lieu plus sûr".

Une source proche de Mme Hasina a déclaré à l'AFP que cette dernière, âgée de 76 ans et au pouvoir depuis janvier 2009, avait quitté Dacca avec sa soeur pour un "lieu sûr", ajoutant qu'elle "voulait enregistrer un discours" mais n'avait "pas pu avoir l'occasion de le faire".

10h23

Le fils de la Première ministre exhorte les forces de sécurité à faire barrage à "tout gouvernement non élu"

Le fils de la Première ministre du Bangladesh Sheikh Hasina a exhorté lundi les forces de sécurité du pays à empêcher toute prise du pouvoir, alors que des milliers de manifestants demandent sa destitution.

"Votre devoir est d'assurer la sécurité de notre peuple et de notre pays, ainsi que de faire respecter la Constitution", s'est adressé aux forces de sécurité, dans une publication sur Facebook, le politicien et homme d'affaires basé aux Etats-Unis Sajeeb Wazed, en ajoutant qu'elles ne devaient "pas permettre à un gouvernement non élu d'accéder au pouvoir une seule minute".