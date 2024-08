La Turquie annonce un échange de 26 prisonniers entre la Russie et les Occidentaux

"Le MIT (services de renseignement turcs, ndlr) a mené à Ankara l'opération d'échange de prisonniers la plus importante de ces derniers temps, qui a impliqué 26 personnes provenant des prisons de sept pays différents (États-Unis, Allemagne, Pologne, Slovénie, Norvège, Russie et Biélorussie)", a annoncé la présidence turque dans un communiqué.

La Turquie a coordonné jeudi à Ankara un échange de vingt-six prisonniers entre la Russie et plusieurs pays occidentaux, parmi lesquels figure le journaliste américain Evan Gershkovich, a annoncé la présidence turque.

"Dix prisonniers, dont deux mineurs, ont été transférés en Russie, treize en Allemagne et trois aux États-Unis", précise la présidence turque.

"Les prisonniers ont été transportés en Turquie par sept avions, dont deux des États-Unis, un d'Allemagne, de Pologne, de Slovénie, de Norvège et de Russie, dans le cadre de l'opération d'échange de prisonniers", précise-t-elle encore.

Outre Evan Gershkovich figurent l'ancien marine Paul Whelan, emprisonné en Russie depuis fin 2018, Vadim Krassikov, un agent russe présumé emprisonné en Allemagne pour l'assassinat d'un ex-commandant séparatiste tchétchène à Berlin en 2019, Rico Krieger, un Allemand condamné au Bélarus pour "terrorisme" et "mercenariat" et l'opposant russe Ilia Iachine, condamné fin 2022 à huit ans et demi de prison pour avoir dénoncé des crimes imputés à la Russie en Ukraine.