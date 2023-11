L'AIEA estime que l'exclusion de ses inspecteurs en Iran a "gravement affecté" l'activité

La décision de l'Iran d'interdire l'accès de ses installations à plusieurs inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a "directement et gravement affecté" la capacité à contrôler son programme nucléaire, qui continue à monter en puissance, selon l'instance onusienne.

Selon une source diplomatique, huit experts, Français et Allemands, notamment, sont concernés.

Ce geste "sans précédent", qui cible des nationalités en particulier, est "extrême et injustifié", condamne l'Agence dans un rapport confidentiel consulté mercredi par l'AFP à une semaine d'une réunion du Conseil des gouverneurs à Vienne.

Le directeur général de l'AIEA Rafael Grossi a reçu mercredi une réponse de Téhéran, arguant de "son droit" de révoquer l'accréditation des inspecteurs tout en disant "explorer les possibilités" de revenir sur sa décision.

L'AIEA dénonce depuis des mois la déconnexion de nombreuses caméras de surveillance et l'absence d'explications au sujet des traces d'uranium découvertes sur deux sites non déclarés, Turquzabad et Varamin.

Parallèlement, l'Iran a nettement accru ces derniers mois son stock d'uranium enrichi, poursuivant son escalade nucléaire même s'il nie vouloir se doter de la bombe, d'après un second rapport.