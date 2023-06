L'Atalante et son robot Victor 6000 sont arrivés sur la zone de recherche du Titan

L'Atalante, opéré par l'Institut français pour l'exploitation de la mer (Ifremer), "utilise actuellement son sondeur multifaisceaux pour avoir une cartographie plus fine du paysage et permettre une plongée de Victor 6000 plus efficace".

"Ce sondeur ne permettra en revanche pas de localiser le sous-marin", toujours selon l'Ifremer. Le Titan, porté disparu depuis sa plongée dimanche avec cinq membres d'équipage vers l'épave située par 3.800 mètres de fond, dispose d'une autonomie théorique de 96 heures. Ses réserves d'oxygène pourraient être épuisées rapidement.