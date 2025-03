L'Australie se prépare à un important typhon: près de 20.000 habitations risquent l'inondation à Brisbane

Un cyclone tropical se dirige mercredi vers la côte orientale densément peuplée de l'Australie, déclenchant des alertes d'urgence et la fermeture anticipée de centaines d'écoles.

Selon les prévisionnistes, le cyclone tropical Alfred devrait frapper dans les premières heures de la matinée vendredi le secteur de la ville de Brisbane, au milieu de la côte est.

De fortes pluies, des vents destructeurs et des vagues violentes devraient s'abattre plus largement sur une bande côtière densément peuplée de 300 kilomètres, à cheval sur la frontière entre l'État du Queensland et la Nouvelle-Galles du Sud.