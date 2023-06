L'avortement s'impose dans la campagne pour la présidentielle de 2024

Les associations Planned Parenthood, NARAL et Emily's List ont officiellement appelé à voter pour le président américain et pour la vice-présidente Kamala Harris.

Alors que le droit à l'avortement est d'ores et déjà un sujet majeur de la campagne pour la présidentielle de 2024 aux Etats-Unis, Joe Biden a récolté vendredi le soutien de grandes associations de défense des droits des femmes.

"Ils ne flanchent pas" dans la défense du droit à l'avortement, a assuré via Twitter Planned Parenthood, tandis que NARAL a estimé que les deux dirigeants avaient "fait plus que tout autre gouvernement pour défendre et étendre les libertés reproductives."

Ces soutiens seront exprimés vendredi lors d'un événement public à Washington en présence des deux intéressés.

Au même moment ou presque, débutera, également dans la capitale américaine, un grand rassemblement du mouvement évangélique et conservateur "Foi et liberté", qui a fait de l'interdiction de l'avortement l'un de ses principaux combats.