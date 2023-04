L'Azerbaïdjan expulse quatre employés de l'ambassade d'Iran

L'ambassadeur iranien à Bakou a été convoqué au ministère azerbaïdjanais des Affaires étrangères qui lui a annoncé que "quatre employés de l'ambassade d'Iran ont été déclarés personae non gratae" et ont 48 heures pour quitter le territoire, a indiqué la diplomatie azerbaïdjanaise dans un communiqué.

Ces expulsions interviennent quelques heures après que Bakou eut annoncé l'arrestation de six Azerbaïdjanais "recrutés par les services secrets iraniens pour déstabiliser la situation dans le pays", selon les autorités azerbaïdjanaises.

Leur mission était de "former un +groupe de résistance+ chargé d'établir un Etat gouverné par la charia (la loi islamique) en Azerbaïdjan par une déstabilisation armée et un renversement violent de l'ordre constitutionnel", ont assuré le ministère azerbaïdjanais de l'Intérieur et le bureau du procureur-général dans un communiqué.

S'il n'était pas possible de vérifier le bien-fondé de ces accusations de manière indépendante, celles-ci s'ajoutent aux tensions qui n'ont cessé de se renforcer entre l'Iran et l'Azerbaïdjan ces derniers mois.