Le ballon d'observation chinois a récolté des informations militaires, selon le Pentagone

Les Américains pensent toutefois que le butin est limité car le ballon n'aurait pas été en mesure de glaner beaucoup plus d'informations que ce que les satellites espions recueillent déjà.

Ce ballon, qualifié par la Chine d'aéronef "civil utilisé à des fins de recherches, principalement météorologiques", a été abattu le 4 février sur ordre du président américain Joe Biden.

L'affaire a intensifié les tensions entre Washington et Pékin. Les États-Unis estiment que le ballon était contrôlé par l'armée chinoise et faisait partie d'une flotte envoyée par Pékin au-dessus de plus de 40 pays sur cinq continents, à des fins d'espionnage.