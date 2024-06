Le bilan d'un accident de train en Inde grimpe à 15 morts

L'accident de train qui s'est produit lundi dans l'est de l'Inde a coûté la vie à au moins 15 personnes, rapportent les médias locaux. Un précédent bilan faisait état de huit morts.

Un convoi de marchandises a ignoré un signal, dans le district de Darjeeling dans l'État du Bengale, et a percuté par l'arrière un train de passagers qui était à l'arrêt. Deux wagons du train de marchandises, qui rejoignait Calcutta, ont déraillé.

Parmi les morts se trouvent le conducteur et son second, qui n'ont pas respecté le signal, ainsi qu'un garde-barrière et cinq passagers, a déclaré Jaya Varma Sinha, présidente du Conseil des chemins de fer indiens.