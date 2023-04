Le chef de l'ONU en visite en Somalie

L'arrivée du chef de l'ONU intervient alors que le pays est en proie à une sécheresse calamiteuse qui a poussé de nombreux habitants au bord de la famine, tandis que le gouvernement est engagé dans une offensive majeure pour contrer une insurrection islamiste sanglante.

L'ONU a lancé un appel pour une aide humanitaire de 2,6 milliards de dollars pour ce pays troublé de la Corne de l'Afrique, mais il n'est actuellement financé qu'à hauteur de 13%.

Cinq saisons des pluies désastreuses consécutives dans certaines parties de la Somalie ainsi qu'au Kenya et en Éthiopie ont entraîné la pire sécheresse en quatre décennies, anéantissant le bétail et les cultures et forçant au moins 1,7 million de personnes à quitter leur foyer à la recherche de nourriture et d'eau.