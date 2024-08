Le chef du Hamas à Gaza désigné nouveau dirigeant du mouvement palestinien

L'Iran, le Hamas et le Hezbollah libanais ont accusé Israël d'avoir assassiné Ismaïl Haniyeh, le chef politique du mouvement islamiste palestinien, le 31 juillet à Téhéran, et promis de le venger.

Le Hezbollah et l'Iran sont "obligés de riposter", a déclaré Hassan Nasrallah dans un discours retransmis en direct. Le Hezbollah ripostera "seul ou dans le cadre d'une réponse unifiée" de l'Iran et de ses alliés dans la région, a-t-il affirmé.

Un responsable du Hamas a affirmé mardi que la désignation de Yahya Sinouar envoyait un "message fort" à Israël, dix mois après le début de la guerre dans la bande de Gaza, déclenchée par l'attaque sans précédent menée par le mouvement palestinien sur le sol israélien le 7 octobre.

L'armée et les autorités israéliennes accusent Yahya Sinouar d'être l'un des cerveaux de l'attaque.

Quelques minutes après l'annonce de sa nomination, une salve de roquettes a été tirée depuis la bande de Gaza vers Israël, revendiquée par la branche armée du Hamas.

- Attaque imminente? -

Les tensions à travers la région ont redoublé après les assassinats d'Ismaïl Haniyeh et Fouad Chokr, faisant redouter une escalade militaire entre Israël d'une part, et de l'autre l'Iran et des groupes alliés au Liban, au Yémen, en Syrie et en Irak.