Le gouvernement de Donald Trump se forme petit à petit: y aura-t-il une place pour Elon Musk?

Tout d'abord, l'architecte de sa victoire, Susie Wiles, 67 ans, qui sera secrétaire générale de la Maison-Blanche. Plus haut niveau de gouvernement, elle aura un œil sur tout et c'est la première fois qu'une femme obtient ce poste.

Le futur gouvernement du 47ème président des Etats-Unis Donald Trump commence à prendre forme : un gouvernement qui s'annonce à son image avec une politique étrangère musclée et sécuritaire. Quels sont les noms connus ?

Ensuite Tom Homan, 62 ans, futur directeur des services d'immigration et de douane, surnommé le "tsar des frontières". Sa mission ? "Préparer un vaste plan d'expulsion des migrants illégaux", précise notre référent spécialiste des Etats-Unis Sébastien Rosenfeld.

Ensuite, il y aura également Mike Waltz 50 ans, ancien colonel des forces spéciales. "Il défend la ligne dure de Donald Trump, notamment la fermeté vis-à-vis de la Chine et un désengagement militaire en Ukraine". Puis, il y a un homme dont on parle beaucoup : Lee Zeldin, 44 ans, futur directeur de l'Agence de la protection de l'environnement. Il va tout simplement mettre fin aux mesures prises par Joe Biden pour lutter contre le dérèglement climatique et renforcer les énergies fossiles.

Une trace d'Elon Musk ?

Elon Musk, grand artisan de la victoire grâce à sa puissance sur les réseaux sociaux, aura-t-il lui aussi un poste ? "Pour l'instant, pour Elon Musk, pas de titre officiel, mais en coulisse, les commentateurs lui ont donné un titre officieux : le vrai vice-président de Donald Trump. Sa mission sera de couper dans les budgets fédéraux et il sera le conseiller de l'ombre", précise notre journaliste.