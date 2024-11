"Ce sera dévastateur pour la planète": quelles seront les conséquences de l'élection de Donald Trump sur le climat?

Le 26 octobre dernier, Donald Trump était en meeting en Pennsylvanie, et il a rappelé son objectif de faire des Etats-Unis le premier producteur d'énergie. "Premier jour, première heure... On va faire beaucoup de choses, mais d'abord on va forer (extraction de pétrol, de gaz et de charbon), avait-il déclaré.

En 2017, Donald Trump avait assuré vouloir se retirer de l'accord de Paris."Pour remplir mon devoir solennel de protéger l'Amérique et ses citoyens, les Etats-Unis vont se retirer de l'accord de Paris sur le climat", avait-il dit.