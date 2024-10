Le Hamas confirme la mort de Yahya Sinouar: un responsable affirme que "le mouvement ne peut pas être éliminé"

Plus tôt dans la journée, un responsable du Hamas avait assuré que le mouvement islamiste palestinien ne pouvait "pas être éliminé" malgré la mort de ses dirigeants, sans toutefois confirmer que son chef, Yahya Sinouar, avait été tué à Gaza.

"Nous pleurons la mort du grand chef, le frère martyr, Yahya Sinouar, Abou Ibrahim (...) Le martyr de notre chef ne fera que renforcer notre mouvement et notre résistance", a déclaré Khalil al-Hayya, un responsable du Hamas basé au Qatar, dans une vidéo diffusée sur la chaîne Al Jazeera.

"Il semble que Israël pense que tuer nos dirigeants signifie la fin de notre mouvement et de la lutte du peuple palestinien" mais "le Hamas est un mouvement mené par des gens cherchant la liberté et la dignité et cela ne peut pas être éliminé", a déclaré Bassem Naïm, membre du bureau politique du Hamas.

Dans un communiqué, il a évoqué les précédents dirigeants du mouvement islamiste palestinien tués par Israël. Mais "le Hamas est à chaque fois devenu plus fort et plus populaire", a-t-il souligné.