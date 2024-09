Le Hezbollah tire un missile vers Tel-Aviv, bombardements israéliens au Liban

L'armée a annoncé poursuivre ses bombardements "de grande envergure" dans le sud du Liban et la vallée de la Békaa, dans l'est, deux bastions du mouvement islamiste soutenu par l'Iran, au troisième jour de frappes massives qui ont jeté des centaines de milliers de Libanais sur les routes.

Vingt-trois personnes ont été tuées à travers le pays, selon les autorités libanaises, lors de ces frappes qui ont aussi visé des villages situés hors des fiefs du Hezbollah, dont celui de Maaysara, dans une région montagneuse à une trentaine de kilomètres au nord de Beyrouth.

L'armée israélienne a affirmé avoir frappé 60 cibles des services de renseignement du Hezbollah.

Lundi, des frappes aériennes de grande ampleur sur le Liban avaient fait 558 morts, dont des femmes et des enfants, et plus de 1.800 blessés, selon les autorités, le bilan le plus lourd en une journée depuis la fin de la guerre civile dans ce pays (1975-1990).

- "Climat de terreur" -

Nour Hamad, une étudiante de Baalbeck, dans l'est, âgée de 22 ans, a décrit mercredi "un climat de terreur" depuis le début des frappes qui ont visé les environs de la ville.