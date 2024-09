"On s'est retrouvés face à un mur, les yeux bandés": le jour où la journaliste Dorothée Olléric a failli être exécutée en Égypte

Après la révolution de janvier-février 2011 et la démission du président Hosni Moubarak, l'islamiste Mohamed Morsi accède au pouvoir en Égypte.

Deux ans plus tard, un coup d'État éclate deux ans plus tard. Dorothée Olliéric est sur place avec son équipe. "Le 17 août, on se retrouve dans un reportage", raconte-elle. Dans un pays où les journalistes sont vus comme ceux "qui critiquent le gouvernement", "les forces armées, règlent les problèmes de façon très dure", pourusit-elle. "Il y a des centaines de morts, et nous on est pris à partie", se souvient la journaliste. "On se retrouve face à un mur, les yeux bandés, avec notre interprète. Les gens nous demandent de baisser la tête, et là ils chargent leurs armes." Dorothée Olliéric est dans "un peloton d'exécution", selon ses dires.