Le Japon joue la carte végétarienne et végane pour séduire plus de touristes

La cuisine japonaise est réputée dans le monde entier, mais la plupart des restaurateurs de l'archipel négligent encore un segment de clientèle de plus en plus important: les végétariens et les végans.

A Tokyo, le restaurant végan Izakaya Masaka ne désemplit pas, et des touristes étrangers s'y pressent aussi pour goûter des versions sans viande de plats japonais populaires.