Le magnat Gautam Adani dément être redevable à Modi pour son ascension

Le magnat indien Gautam Adani, en pleine tourmente, a réfuté vendredi l'idée que son ascension au rang d'homme le plus riche d'Asie, titre qu'il a perdu cette semaine dans une phénoménale déroute boursière, soit due au Premier ministre indien Narendra Modi.

Ses commentaires sont intervenus alors que le titre Adani Enterprises, fleuron de son conglomérat, venait de plonger de 10% dès l'ouverture de la Bourse de Bombay, forçant la suspension des échanges à plusieurs reprises. L'action a dévissé de 30% dans la matinée.

Le groupe poursuivait vendredi sa débâcle boursière déclenchée par des accusations de fraude comptable de la société d'investissements américaine Hindenburg Research la semaine dernière.

Adani Power, Adani Green Energy, Adani Total Gas, dont le géant français TotalEnergies détient 37,4%, et Adani Transmission ont également vu leur cotation suspendue vendredi matin.

Selon les détracteurs du magnat, sa proximité avec le Premier ministre Narendra Modi, tous deux originaires de l'État du Gujarat, l'a aidé à remporter des marchés et à éviter une surveillance adéquate.

Le Parlement a ajourné sa séance vendredi pour le deuxième jour d'affilée, les députés de l'opposition ayant vivement exigé du gouvernement un débat sur Adani et l'exposition des institutions financières indiennes au groupe.

- "Sans fondement" -

"Ces allégations sont sans fondement", a-t-il objecté vendredi matin sur la chaîne de télévision India Today, ajoutant que le fait que les deux hommes soient nés au Gujarat faisait de lui une "cible facile".

"Le fait est que mon succès professionnel n'est pas dû à un seul dirigeant mais aux réformes politiques et institutionnelles initiées par plusieurs dirigeants et gouvernements sur une longue période de plus de trois décennies", a-t-il ajouté.

Le conglomérat de M. Adani subit les accusations de "manipulation éhontée des actions et d'un système de fraude comptable sur plusieurs décennies" portées par la société d'analyse en investissements Hindenburg Research.

Le groupe y avait réagi dimanche en se disant victime d'une attaque "malveillante" visant à salir sa réputation.

"Ce n'est pas seulement une attaque injustifiée contre une entreprise spécifique, mais une attaque calculée contre l'Inde, l'indépendance, l'intégrité et la qualité des institutions indiennes, ainsi que l'histoire de la croissance et l'ambition de l'Inde", a-t-il répliqué dans une longue déclaration qui n'a pas convaincu les investisseurs.