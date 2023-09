Le monde abandonne les femmes et les filles, déplore l'ONU

Le rapport de l'ONU Femmes passe en revue les 17 objectifs de développements durables (ODD) adoptés par les États membres de l'ONU en 2015 et destinés à construire un avenir meilleur pour tous d'ici 2030.

Et le constat est amer. "Quand on regarde les données, cela montre que le monde échoue à faire avancer et à parvenir à l'égalité hommes-femmes. Cela devient un objectif de plus en plus lointain", déclare à l'AFP Sarah Hendriks, directrice exécutive adjointe de l'agence onusienne.