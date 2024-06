Le Nigeria craint une propagation du choléra, qui a déjà fait 30 morts en 2024

"1.141 cas suspects de choléra, 65 cas avérés et 30 morts" ont été recensés dans 30 États du pays (sur un total de 36, NDLR) entre le 1er janvier et le 11 juin, a indiqué le Centre nigérian pour le contrôle et la prévention des maladies (NCDC) dans un communiqué.

Pays le plus peuplé d'Afrique, le Nigeria est en proie à des épidémies régulières de choléra. La maladie, qui se propage très rapidement, s'attrape essentiellement via l'eau ou les aliments contaminés et provoquent diarrhées et vomissements intenses.