Le pape au Soudan du Sud pour promouvoir la paix

Le pape François est arrivé vendredi au Soudan du Sud, afin de promouvoir la paix et la réconciliation dans le plus jeune pays du monde, déchiré par la guerre civile et l'extrême pauvreté.

Ce "pèlerinage de paix", après une étape en République démocratique du Congo (RDC), est la toute première visite d'un souverain pontife au Soudan du Sud depuis que la nation à prédominance chrétienne a obtenu son indépendance du Soudan à majorité musulmane en 2011 après des décennies de conflit.

La guerre civile qui a fait rage entre 2013 et 2018 a fait 380.000 morts et des millions de déplacés.

Le pape, assis dans un fauteuil roulant, a été accueilli à 14H45 (12H45 GMT) après l'atterrissage de son avion à l'aéroport de Juba par un certain nombre de dignitaires, dont le président du Soudan du Sud, Salva Kiir, fervent catholique, avec qui il doit s'entretenir en tête-à-tête au palais présidentiel.

Des milliers de personnes, certaines agitant des drapeaux, d'autres des branches de margousier, se sont réunies sur la route reliant l'aéroport de Juba et le centre-ville, a constaté un journaliste de l'AFP. Jorge Bergoglio prononcera dans l'après-midi un premier discours devant les autorités et le corps diplomatique.

Ce déplacement du pape François fait suite à une visite de quatre jours en RDC, en proie dans l'est à une offensive armée de groupes rebelles. Cette visite - la cinquième de François en Afrique - était initialement prévue pour 2022 mais avait dû être reportée en raison de problèmes au genou du pape. A Juba, le pape sera accompagné des chefs des Eglises d'Angleterre et d'Ecosse, représentants des deux autres confessions chrétiennes de ce pays de 12 millions d'habitants. L'Eglise joue un rôle de substitution dans des zones sans aucun service gouvernemental et où les humanitaires sont souvent attaqués, voire tués. L'ONG Human Rights Watch a exhorté vendredi les dirigeants religieux à faire pression sur les dirigeants du Soudan du Sud pour "régler la crise actuelle des droits humains dans le pays et l'impunité généralisée". - Crimes de guerre -