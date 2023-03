Le Parlement turc ratifie l'adhésion de la Finlande à l'Otan

Le parlement turc a ratifié l'adhésion de la Finlande à l'OTAN jeudi soir. Tous les 30 autres États membres de l'Alliance ont déjà donné leur accord, si bien que plus rien n'entrave l'élargissement de l'OTAN au pays scandinave frontalier de la Russie

Le secrétaire général de l'Otan Jens Stoltenberg a salué le vote du Parlement turc "pour achever la ratification de l'adhésion de la Finlande. "Cela rendra toute la famille de l'Otan plus forte et plus sûre", a tweeté le responsable norvégien.

Le président finlandais Sauli Niinistö a aussi remercié les 30 pays membres pour leur "soutien" à l'adhésion de son pays, qui partage une très longue frontière avec la Russie.