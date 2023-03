Le Premier ministre chinois souligne qu'avec Taiwan Pékin est "lié par le sang"

"Puisque nous, Chinois des deux côtés du détroit de Taïwan, formons une seule famille partageant le même sang, nous devons promouvoir les échanges et la coopération économiques et culturels, et améliorer les systèmes et les politiques qui contribuent au bien-être de nos compatriotes taïwanais", a déclaré M. Li.

Le Premier ministre, qui pourrait en principe être remplacé par Li Qiang lors de ce congrès, a en outre appelé à "promouvoir le développement pacifique des relations Chine-Taïwan et à encourager le processus de réunification pacifique avec la Chine". Il a également appelé à appliquer le "principe d'une seule Chine" et à prendre des mesures déterminées pour contrer l'indépendance de Taïwan.

Taïwan est dotée d'un gouvernement indépendant depuis 1949. La Chine considère cependant que l'île, qui compte quelque 23 millions d'habitants, fait partie de son territoire. Cette situation a entraîné des tensions à plusieurs reprises au cours des derniers mois. Après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'Occident s'inquiète beaucoup du fait que la Chine pourrait également recourir à la force militaire dans le cadre de sa revendication territoriale sur Taïwan.