Le projet de payer des Japonaises pour se marier et s'établir à la campagne fait un tollé

Un projet du gouvernement japonais d'attirer les femmes célibataires et urbaines à la campagne pour se marier en leur proposant de l'argent a été abandonné face au tollé provoqué par cette proposition.

Les autorités envisageaient d'offrir jusqu'à 600.000 yens (environ 3.730 euros) aux femmes pour qu'elles aillent s'installer et se marier hors de Tokyo dans le cadre d'une politique visant à redynamiser la démographie des zones rurales, ont révélé vendredi des médias locaux.

Avec un taux de natalité chroniquement bas, le Japon a la deuxième population la plus âgée du monde, derrière Monaco.

L'an dernier, les naissances ont sévèrement baissé dans l'archipel pour la huitième année consécutive (-5,1% sur un an), tandis que le nombre de décès était deux fois supérieur à celui des naissances.

Ce vieillissement accéléré de la population pose des problèmes de plus en plus importants, tels que des pénuries de main-d'œuvre dans de nombreux secteurs d'activité de la quatrième plus grande économie du monde.

En outre, les jeunes femmes - plus que les jeunes hommes - quittent les villages et les petites villes dans lesquelles elles ont grandi pour rejoindre les mégapoles où elles auront de meilleures opportunités d'études et de travail.