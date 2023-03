Le régime Bélarus veut "tuer le journalisme honnête", selon l'opposante Tikhanovskaïa

La cheffe de l'opposition bélarusse en exil, Svetlana Tikhanovskaïa, a dénoncé une "nouvelle tentative de tuer le journalisme honnête" après la condamnation au Bélarus à 12 ans de prison de deux dirigeantes d'un média indépendant, Marina Zolotova et Lioudmila Tchekina.

"C'est une vengeance visant deux femmes magnifiques et deux grandes professionnelles (...) Je n'ai absolument aucun doute que leurs valeurs (...) vaincront et qu'elles retrouveront la liberté. Et tant que le monde ne pourra pas les entendre, nous serons leurs voix", a indiqué Mme Tikhanovskaïa dans un communiqué.