Les 400 premiers policiers kényans en route pour Haïti

Le Kenya a proposé d'envoyer un millier de policiers en Haïti pour la Mission multinationale d'appui à la sécurité (MMAS), prévue pour une durée initiale d'un an (jusqu'en octobre 2024) et à laquelle doivent également contribuer le Bangladesh, le Bénin, le Tchad, les Bahamas et la Barbade.

Le premier groupe de 400 policiers kényans d'élite s'est envolé à 22H50 (19H50 GMT) de Nairobi à bord d'un avion de Kenya Airways.

Le président William Ruto leur a rendu visite quelques heures avant leur départ, et leur a remis un drapeau national kényan.