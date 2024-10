Les attentats du 7 octobre ont-ils encouragé la communauté juive à partir vers Israël ?

Cependant, un regard sur les événements passés révèle qu'après la deuxième intifada en 2000, les départs ont triplé, passant de 50-80 par an à des chiffres pouvant atteindre 150, 180, voire 300 certains mois.

Avant l'an 2000, la communauté juive en Belgique comptait environ 40 000 membres. Ce chiffre est aujourd'hui estimé à 30 000.

Joël Rubinfeld note qu'il est difficile de trouver une personne au sein de la communauté qui ne se soit pas interrogée sur la question de la sécurité et des options d’émigration. Pour beaucoup, Israël demeure le lieu où ils se sentent le plus en sécurité. En Belgique, l'augmentation des actes antisémites qui ont suivi le 7 octobre a généré un profond malaise et une inquiétude croissante. Simone Susskind, fondatrice de l’association "Actions in the Mediterranean", qui œuvre pour créer des liens entre Israéliens et Palestiniens, affirme que beaucoup estiment qu'Israël est l'État le mieux préparé à faire face aux menaces qui pèsent sur eux, malgré les risques.

