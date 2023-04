Les Biden ont gagné environ 579.000 dollars en 2022

Le président américain Joe Biden et son épouse Jill Biden, professeure d'université toujours en activité, ont gagné l'an dernier 579.514 dollars et payé au total 169.820 dollars en impôts, a fait savoir mardi la Maison Blanche.

Une commission parlementaire a voté en décembre dernier pour publier les six années de déclarations fiscales du milliardaire entre 2015 et 2020.

Joe Biden, qui signale de plus en plus son intention de briguer sa réélection, pourrait être confronté en 2024 à Donald Trump.

On y avait par exemple appris que Donald Trump avait payé seulement 750 dollars d'impôts en 2017, sa première année à la Maison Blanche, puis environ un million en 2018 et 2019... et rien du tout en 2020, année de sa défaite face à Joe Biden et où ses revenus étaient dans le rouge de 5 millions de dollars.

Le couple Biden a par ailleurs versé l'an dernier 20.180 dollars à des organisations caritatives, précise le communiqué.

La Maison Blanche a ajouté que la vice-présidente Kamala Harris et son époux Doug Emhoff avaient déclaré 456.918 dollars en 2022.