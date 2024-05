Les clés de la Maison Blanche: quelles sont les conséquences des élections américaines sur les relations diplomatiques ?

Le 5 novembre prochain, les Américains ont rendez-vous avec leur avenir politique alors qu'ils éliront leur 47e président. Pour mieux appréhender les enjeux de cette élection présidentielle majeure, des experts des États-Unis nous éclairent sur les enjeux de ce scrutin. On est là pour vous donner les clés de la Maison Blanche.

Le 5 novembre prochain, les Américains auront la lourde tâche d'élire leur 47e président. Alors que les enjeux de cette élection présidentielle captivent le monde entier, l'impact d'une victoire de Donald Trump ou de Joe Biden sur l'Europe, et plus spécifiquement sur la Belgique, suscite de nombreuses interrogations.

Serge Jaumain, professeur d'histoire à l'ULB et expert des États-Unis, souligne que les conséquences pourraient être considérables, notamment en cas de réélection de Donald Trump. Il met en lumière les craintes entourant une potentielle guerre commerciale et une détérioration des relations transatlantiques : "Si Donald Trump est élu, je pense que les craintes sont énormes sur ce que deviendraient les relations entre l'Europe et les États-Unis."