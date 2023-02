Les costumes du carnaval de Rio s'offrent une nouvelle vie de paillettes

Regina Coeli arbore fièrement une majestueuse couronne de plumes vertes et oranges: elle prépare son défilé dans une bourgade de la campagne brésilienne avec un costume du célèbre carnaval de Rio, recyclé pour l'occasion après avoir été abandonné en pleine rue.

Chaque année, après les somptueux défilés des écoles de samba à Rio de Janeiro, des milliers de costumes qui ont mis des mois à être confectionnés à la main sont abandonnés à la sortie du sambodrome, ne pouvant être réutilisés par une même école l'année suivante. Certains revendeurs en profitent pour s'approvisionner en accessoires, mais les costumes abandonnés font également le bonheur d'écoles de samba plus modestes.

C'est le cas de celle de Regina Coeli, basée à Capim Branco, commune à 500 km au nord-ouest de Rio, dans l'Etat voisin de Minas Gerais.

Il y a une dizaine d'années, l'école de cette commune d'environ 10.000 habitants a été une des premières à se rendre à la Mecque du carnaval pour remplir un fourgon entier de costumes jetés.

- Valeur "inestimable" -

"Certains costumes sont encore entiers et en parfait état. Ce qu'on ne peut pas utiliser, on l'enlève. On lave les tissus, on retire aussi certaines choses qui peuvent servir à fabriquer de nouveaux costumes", explique à l'AFP Maria Lucia de Souza, 75 ans, enseignante à la retraite et présidente de l'école.