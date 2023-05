Les dirigeants de l'Asean "profondément inquiets" des violences en Birmanie

Après les chefs de la diplomatie du groupe mardi, les chefs d'Etat et de gouvernement de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (Asean) sont réunis en sommet jusqu'à jeudi sur l'île de Flores, dans l'Est de l'Indonésie.

Les dirigeants d'Asie du Sud-Est se sont déclarés mercredi "profondément inquiets" des violences en Birmanie et ont condamné une récente attaque contre un convoi livrant de l'aide humanitaire dans ce pays.

"Nous sommes profondément inquiets des violences actuelles en Birmanie et appelons à la fin immédiate de toute forme de violence et d'usage de la force pour créer un environnement propice à la livraison (...) d'aide humanitaire et à un dialogue inclusif national", ont-ils déclaré dans un communiqué peu après avoir entamé leurs débats.

Le président indonésien a appelé ses homologues à l'"unité" pour résoudre les défis qui se présentent au groupe de 10 pays. "Avec l'unité, l'Asean sera capable de jouer un rôle central pour la paix et la croissance", a déclaré Joko widodo.

A Labuan Bajo, petite ville de pêcheurs qui accueille le sommet, l'armée indonésienne a déployé plus de 9.000 soldats, des avions de combat F-16 et des navires de guerre.