Cessez-le-feu à Gaza: selon Netanyahu, la trêve ne commencera pas à 07H30, si Israël n'a pas reçu la liste d'otages attendue

L'armée israélienne a établi trois bases près de la frontière avec la bande de Gaza pour accueillir les premiers otages qui doivent être libérés dimanche en vertu de l'accord de cessez-le-feu dégagé avec le Hamas. Ces bases seront les premiers points de contact pour les otages, aux passages de Kerem Shalom, Eretz et à celui proche du kibboutz Réïm, a précisé un responsable militaire. Selon l'armée israélienne, des docteurs et des psychologues offrirent des soins médicaux et du soutien aux personnes libérées, qui seront ensuite emmenées vers l'hôpital pour d'autres traitements et réunis avec leurs familles.

01h56

Netanyahu promet de ramener "tous les otages" à la veille de la trêve

Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, a promis samedi de ramener "tous les otages" détenus dans la bande de Gaza à la veille de l'entrée en vigueur d'un accord de cessez-le-feu dans le territoire palestinien, ravagé par 15 mois de guerre entre Israël et le Hamas. "Il s'agit d'un cessez-le-feu provisoire" et "nous nous gardons le droit de reprendre la guerre si besoin et avec le soutien des Etats-Unis", a affirmé M. Netanyahu dans une allocution télévisée et, le cas échéant, "nous le ferons avec plus de force".