Les Émirats arabes unis promettent plus de 13 millions de dollars d'aide à la Syrie

Le Premier ministre émirati, cheikh Mohammed ben Rachid al-Maktoum, a "ordonné l'envoi d'une aide humanitaire urgente aux personnes touchées en Syrie", a indiqué l'agence de presse officielle WAM. Cette aide est évaluée à 50 millions de dirhams, soit 13,6 millions de dollars, a-t-elle ajouté.

Un puissant séisme de magnitude 7.8 dans la nuit de dimanche à lundi, suivi quelques heures plus tard par une très forte réplique, a tué au moins 1.760 personnes dans le sud-est de la Turquie et au moins 1.000 autres en Syrie voisine, selon des bilans provisoires.

Le régime de Damas, sous le coup de sanctions internationales depuis le début de la guerre en Syrie en 2011, a pressé la communauté internationale de lui venir en aide après ce séisme dévastateur dont le bilan ne cesse de s'alourdir.

Environ 45 pays ont proposé à la Turquie une aide humanitaire.

Les Émirats arabes unis ont ainsi envoyé un premier avion à l'aéroport d'Adana, dans le sud de la Turquie, "transportant des équipes de recherche et de sauvetage, des équipages et du matériel médical", selon WAM.

Le pays du Golfe prévoit également d'établir un hôpital de campagne en Turquie et d'envoyer des équipes de recherche et de sauvetage en Syrie, ainsi que des fournitures de secours et une aide d'urgence, d'après la même source.