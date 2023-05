Les Etats-Unis approuvent le premier vaccin contre la bronchiolite

Cette autorisation du vaccin Arexvy, développé par le géant pharmaceutique britannique GSK, a été accordée par l'Agence américaine des médicaments (FDA) pour les adultes de 60 ans et plus.

Le VRS est un virus très répandu et très contagieux, surtout connu pour causer durant l'hiver des bronchiolites (infection des petites bronches) chez les tout-petits. Mais il touche également les adultes et peut se révéler dangereux pour les personnes âgées lorsqu'il dégénère en infection respiratoire (bronchiolite ou pneumonie).

Après des décennies de recherche, une course est engagée entre plusieurs groupes pharmaceutiques pour décrocher ce marché qui s'annonce juteux.

Les laboratoires Pfizer et Moderna développent également chacun un vaccin VRS pour les personnes âgées. Pfizer a dit s'attendre à une décision de la FDA américaine sur son autorisation en mai.

Selon les autorités sanitaires américaines, ce virus entraîne le décès d'entre 6.000 et 10.000 personnes de 65 ans et plus aux Etats-Unis chaque année, et entre 60.000 à 160.000 hospitalisations.