Les Etats-Unis n'ont pas le droit de se mêler de la mer de Chine méridionale, selon Pékin

La Chine revendique la quasi-totalité des îles de la mer de Chine méridionale. D'autres pays riverains comme le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et Brunei ont des prétentions concurrentes qui se chevauchent parfois.

Ces derniers mois, les tensions entre la Chine et les Philippines - qui affirment de plus en plus fermement leurs revendications territoriales - ont atteint des niveaux inégalés depuis plusieurs années.